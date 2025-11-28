この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 「飼い主さんを守る」家族の揉め事で愛犬が→忠犬ぶりがすごい行動に7.7万いいね ご紹介するのは、🍞(@t01_dog)さんの投稿です。ある日、🍞さんのお家でちょっとした揉め事があったそうです。ピリつく空