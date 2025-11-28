「わが家も」と共感殺到！家族の揉め事で愛犬が見せた「忠犬ハチ公級の守り方」に77,000いいねの感動の理由【ママリ】

「飼い主さんを守る」家族の揉め事で愛犬が→忠犬ぶりがすごい行動に7.7万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、🍞(@t01_dog)さんの投稿です。ある日、🍞さんのお家でちょっとした揉め事があったそうです。ピリつく空気の中で、家人を守ろうとする愛犬に感動の声が…！

今日親戚のおじさんがきて家人とちょい揉めしてたんだけど、イヌが家人の横に陣取って話し合いの席に参加してて、おいでって言っても全然聞かなくて、おじさんが帰った後気疲れしたのかいつもより早めに爆睡していた。ありがとね。頑張って守ってたんだね～となった。

家人の横にくっついてそばを離れようとしないのは、きっと揉めている雰囲気を察したからなのでしょう。親戚が帰ると、愛犬は安心したのか、気疲れしたのか、いつもより早めに爆睡したそうです。犬は飼い主を全力で守る最強のボディーガードですね。言葉は分からなくても、その場の空気をしっかり読んでいると思います。



この投稿には「我が家も家族が集まって話してると、必ず間に入ってましたねー 亡くなって18年かな、懐かしくて涙が出ます」「健気な番犬なのですね。」といったリプライがついていました。健気なワンちゃんに感動する投稿でした。

お弁当を撮影したら「写り込んでしまう」黒い丸の正体に4万いいね

ご紹介するのは、複雑奇怪な浪速っ子(@yoshimitropp)さんの投稿です。複雑奇怪な浪速っ子さんがある日お弁当を作っていた時のこと。お弁当の写真を撮影しようとすると…。

©yoshimitropp

©yoshimitropp

どうしてもイヌの鼻が写り込んでしまう😅

おいしそうなお弁当の横にちょこんと見えるお鼻。なんともお茶目でかわいいですね。1枚目の写真では「この黒い丸は…？」といった写り具合ですが、2枚目では犬であることがよくわかります。



匂いを嗅ぐだけで手や口は出さないところが、お利口ですよね。この投稿には「お弁当クンクンしてるの可愛すぎます」「手は出さないのね 良い子」といったリプライがついていました。かわいいワンちゃんのお鼻にほっこり癒やされる投稿でした。

スマホ見てたら、愛犬が拗ねてしまい2万いいね

ご紹介するのはとろろ(@_tororochandayo)さんが投稿したある写真。ついスマホに夢中になってしまうことは、誰にでもあります。声をかけられても気がそぞろになり、後で反省したことがある人もいるかもしれません。構ってほしいのはワンちゃんも同じです。大好きな飼い主さんにアピールしても応えてくれないと、さすがに拗ねてしまいますよね。



投稿者のとろろさんは、ほんのちょっとスマホをいじっていたら、愛犬が拗ねてしまったと言います。さっそく見てみましょう。

©_tororochandayo

ちょっと携帯触ってたら拗ねてた、かわいい

用があってついついスマホに夢中になって、気が付くと愛犬からの視線が痛い…。そんな状況になったとろろさん。じっとこっちを見ている愛犬の拗ねた表情が、とてもかわいいですよね。毛並みのせいか、じとー…とした目になっているところが、思わず笑えてきますよね。もちろん、愛犬にとってはおもしろくもなんともありません。早く構ってほしくて、ずっと待っていたんですから、思い切りかわいがってあげないとですね。



この投稿には「かわいい！」「ぼくをみて！」などのリプライが寄せられました。こんな表情が見られるなら、たまには拗ねてくれるまで、放っておきたくなるような気持ちにさせられます。とてもかわいらしい投稿ですね。

