◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）今季米ツアー１勝の岩井明愛（あきえ、２３）＝ホンダ＝が８バーディー、３ボギーで５アンダーの６７をマークし、永峰咲希（３０）＝ニトリ＝と並ぶ首位発進を決めた。今季の初日トップは国内では初。双子の妹・千怜（ちさと、２３）＝ホンダ＝とともに１バーディーにつき