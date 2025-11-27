神崎工に編入…当時の“裏技”で阪神入りNPB通算41勝右腕の中込伸氏（西宮市甲子園七番町「炭火焼肉伸」店主）は1988年のドラフト1位で阪神に入団した。山梨県立甲府工のエースとして1987年の春の選抜に出場して8強入りに貢献し、プロからも注目されていたが、ドラフト時の立場は定時制の兵庫県立神崎工に通う阪神球団職員。現在ではできない“囲い込み策”によるもので、背番号99のタイガース練習生として1シーズンを過ごした