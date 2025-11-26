「ものの数にばかりに目を向けるのではなく、自分にとって心地よく管理できる適正量を見極めることを大切にしています」。そう語るのは、夫婦2人で築35年の賃貸マンションで、ものを厳選してすっきり暮らす、深尾双葉さん（41歳）。「ものが少ないと、家の空気は驚くほど澄んでいきます。掃除も片づけも楽になり、視界も心も広がっていく」と話す深尾さんが実践する、もちすぎず、心地よく暮らすための5つのルールをご紹介します。