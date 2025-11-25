¢¡Âçºå¤Î³¹¤òºÌ¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025¡×¡£Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¤â¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025¢¨¥¤¥á¡¼¥¸(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¡ÊC¡ËFestival of the Lights in Osaka Executive Committee11·î3Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025¡×¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âçºå¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¡¢¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³¹Ãæ¤òºÌ¤ë¡£Âçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¸æÆ²¶Ú¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸æÆ²¶Ú¥¤