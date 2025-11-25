Âçºå¤Î³¹¤òºÌ¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025¡×¡£Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¤â
¢¡Âçºå¤Î³¹¤òºÌ¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025¡×¡£Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¤â
¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025¡¡¢¨¥¤¥á¡¼¥¸¡¡(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¡ÊC¡ËFestival of the Lights in Osaka Executive Committee
11·î3Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025¡×¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âçºå¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³¹Ãæ¤òºÌ¤ë¡£Âçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¸æÆ²¶Ú¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹4km¤Ë¤âµÚ¤Ö¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£ÃæÇ·Åç¤Î¿å·Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¸÷¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖOSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹2025¡×¤Ç¤Ï¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¡£¤¼¤Ò¤É¤Á¤é¤â´Õ¾Þ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¡¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025
¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025¡¡¢¨¥¤¥á¡¼¥¸
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
Âçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¸æÆ²¶Ú¤¬¥¤¥ë¥ß¤Ç¤¤é¤á¤¯
2015Ç¯1·î¤Ë¡ÖºÇ¤âÂ¿¤¯³¹Ï©¼ù¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¤¿ÄÌ¤ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£ÇßÅÄ¤«¤éÆñÇÈ¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤ò¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾þ¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
2024Ç¯¤«¤é¡ÖGrow Light¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤ËÀ®½Ï¤·¤¿ÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸÷¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£ËÌ¸æÆ²¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤ä¡¢Ìó4km¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òºÌ¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¿§¤ÇºÌ¤é¤ì¤ë¥ß¥Ê¥ß¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Åß¤Î¤ª»¶Êâ¤ä´Ñ¸÷¤Ç¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025
³«ºÅ¾ì½ê¡§¸æÆ²¶Ú¡Êºå¿ÀÁ°¸òº¹ÅÀ¡ÁÆñÇÈÀ¾¸ý¸òº¹ÅÀ¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ¡Á12/31¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§17:00º¢¡Á25:00
¥Õ?¥ë¡¼¡ß¥Û¥ï¥¤¥È ºå¿ÀÁ°¡ÁÇßÅÄ¿·Æ»
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
Á´Ä¹Ìó4Ò¤Î¸÷¤ÎÆ»
¡Ö¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡ÖÁ´Ä¹Ìó4Ò¤Î¸÷¤ÎÆ»¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡¢³¹¤ÎÈ¯Å¸¤äÎò»Ë¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢7¿§¤Î¥¾¡¼¥ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºå¿ÀÁ°?ÇßÅÄ¿·Æ»¤Î¶è´Ö¤Ï¡¢¿åÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¡¤ó¤À¤¤é¤á¤¤òÊü¤Ä¡Ö¥Ö¥ë¡¼?¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÇßÅÄ¿·Æ»?Âç¹¾¶¶ËÌµÍ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¡ß¥´¡¼¥ë¥É¡×¡¢¸æÆ²¶Ú±·Ã«¡ÁÆ»ÆÜËÙ¶¶ËÌµÍ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯?5¿§¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ëÈþ¤·¤¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¿´¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¡£
ÇßÅÄµÛµ¤Åã¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥Õ?
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
ÇßÅÄµÛµ¤Åã¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
ÇßÅÄµÛµ¤Åã¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¼ùÌÚ¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡ÖÇßÅÄµÛµ¤Åã¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤âÉ¬¸«¡£2¿§¤Î¸÷¤¬Âçºå¤Î³¹¤òÉ½¸½¤·¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤Ï¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
±èÆ»¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¥Ó¥ë¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¸æÆ²¶Ú¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÍä²°¶¶odona¡×¡ÖÂçºå¥¬¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥È¸æÆ²¶Ú¥Ó¥ë¡×¡Ö¸æÆ²¶ÚMTR¥Ó¥ë¡×¡Ö¶äÀôÈ÷¸åÄ®¥Ó¥ë¡×¡ÖOsaka MetroËÜÄ®¥Ó¥ë¡×¡ÖËÜÄ®Æî¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¡×¤Î·×8¥«½ê¤Ç¤â¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¤é¤á¤¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£
¢¡¢£OSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹2025
ÃæÇ·Åç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È
¢¨²áµî¤ÎÍÍ»Ò
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
¿åÅÔÂçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦ÃæÇ·Åç¤¬¥¢¡¼¥È¤Ê¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë
¡ÖOSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¿åÅÔÂçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦ÃæÇ·Åç¤Ë¹¤¬¤ë¿åÊÕ¤ÎÉ÷·Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¸÷¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¸÷¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë´¶Æ°¤Î¸÷¡×¤Ê¤É¡¢4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¡Ö¸÷¤ÎMuseum¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥ë¥·¥§¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î³«ºÅ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£OSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹2025
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âçºå»ÔÌò½ê¼þÊÕ¤«¤éÃæÇ·Åç¸ø±à¤Þ¤Ç
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025/12/14¡ÊÆü¡Ë¡Á25¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨¤¿¤À¤·¡¢Âçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¡¢ÃæÇ·Åç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢12/31¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç
³«ºÅ»þ´Ö¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
ºÇ´ó±Ø¡§Osaka Metro¡¦µþºå¡ÖÍä²°¶¶±Ø¡×¡ÖËÌÉÍ±Ø¡×¡¢µþºå¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¶¶±Ø¡×¡ÖÂç¹¾¶¶±Ø¡×
Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²ÊÉÌÌ¥Õ?¥í¥·?¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ò?¥ó¥¯?
¢¨¥¤¥á¡¼¥·?
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²ÊÉÌÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°
¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ëÂçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²ÊÉÌÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¿§ºÌ¤Èµ§¤ê¤Î¤¤é¤á¤¡¢¿åÌÌ¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¸÷¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¡¢¡ÖÌë¤Î½Ëº×¶õ´Ö¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£Îò»ËÅª¤Ê·úÊª¤È¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¸÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Àä·Ê¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
¢£Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²ÊÉÌÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²ÅìÂ¦ÀµÌÌ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025/12/14¡ÊÆü¡Ë¡Á25¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§17:00¡Á21:00¡¡¢¨12Ê¬Ëè¤ËÌó10Ê¬´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
Âçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥µ¡¼¥È?
¢¨²áµî¤ÎÍÍ»Ò
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
Âçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É
¡ÖOSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡×¤Î¸¼´Ø¸ý¤òµ±¤«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÂçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¡×¡£LED¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎ´¶¤¢¤ë3D¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤Ë¡£
12·î14¡ÊÆü¡Ë¤«¤é25¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆÆ°²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£Âçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025/4/9¡Ê¿å¡Ë¡Á12/31¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§17:00¡Á25:00
¸÷¤Î¥Þ¥ë¥·¥§
¢¨¥¤¥á¡¼¥·?
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
¸÷¤Î¥Þ¥ë¥·¥§
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ï¶¶±Ø¼þÊÕ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸÷¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡×¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¥°¥ë¥á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¿©¤Ù¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥Õ¡¼¥É¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢£¸÷¤Î¥Þ¥ë¥·¥§
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§16»þ¡Á22»þ
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤Ê¤Ë¤ï¶¶±Ø¼þÊÕ
¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ªÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025 LINE¤Ç¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¡ª
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´Õ¾Þ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡¡
ÇßÅÄ¡¦ÃæÇ·Åç¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿5¤Ä¤Î¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Á´ÌäÀµ²ò¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ë²Ú¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯µ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¢£¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ªÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025 LINE¤Ç¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¡ª
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025/11/3¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á12/25¡ÊÌÚ¡Ë
¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025¡¡¢¨¥¤¥á¡¼¥¸¡¡(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¡ÊC¡ËFestival of the Lights in Osaka Executive Committee
11·î3Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025¡×¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âçºå¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³¹Ãæ¤òºÌ¤ë¡£Âçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¸æÆ²¶Ú¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹4km¤Ë¤âµÚ¤Ö¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£ÃæÇ·Åç¤Î¿å·Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¸÷¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖOSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹2025¡×¤Ç¤Ï¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¡£¤¼¤Ò¤É¤Á¤é¤â´Õ¾Þ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025¡¡¢¨¥¤¥á¡¼¥¸
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
Âçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¸æÆ²¶Ú¤¬¥¤¥ë¥ß¤Ç¤¤é¤á¤¯
2015Ç¯1·î¤Ë¡ÖºÇ¤âÂ¿¤¯³¹Ï©¼ù¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¤¿ÄÌ¤ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£ÇßÅÄ¤«¤éÆñÇÈ¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤ò¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾þ¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
2024Ç¯¤«¤é¡ÖGrow Light¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤ËÀ®½Ï¤·¤¿ÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸÷¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£ËÌ¸æÆ²¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤ä¡¢Ìó4km¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òºÌ¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¿§¤ÇºÌ¤é¤ì¤ë¥ß¥Ê¥ß¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Åß¤Î¤ª»¶Êâ¤ä´Ñ¸÷¤Ç¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó2025
³«ºÅ¾ì½ê¡§¸æÆ²¶Ú¡Êºå¿ÀÁ°¸òº¹ÅÀ¡ÁÆñÇÈÀ¾¸ý¸òº¹ÅÀ¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ¡Á12/31¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§17:00º¢¡Á25:00
¥Õ?¥ë¡¼¡ß¥Û¥ï¥¤¥È ºå¿ÀÁ°¡ÁÇßÅÄ¿·Æ»
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
Á´Ä¹Ìó4Ò¤Î¸÷¤ÎÆ»
¡Ö¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡ÖÁ´Ä¹Ìó4Ò¤Î¸÷¤ÎÆ»¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡¢³¹¤ÎÈ¯Å¸¤äÎò»Ë¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢7¿§¤Î¥¾¡¼¥ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºå¿ÀÁ°?ÇßÅÄ¿·Æ»¤Î¶è´Ö¤Ï¡¢¿åÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¡¤ó¤À¤¤é¤á¤¤òÊü¤Ä¡Ö¥Ö¥ë¡¼?¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÇßÅÄ¿·Æ»?Âç¹¾¶¶ËÌµÍ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¡ß¥´¡¼¥ë¥É¡×¡¢¸æÆ²¶Ú±·Ã«¡ÁÆ»ÆÜËÙ¶¶ËÌµÍ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯?5¿§¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ëÈþ¤·¤¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¿´¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¡£
ÇßÅÄµÛµ¤Åã¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥Õ?
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
ÇßÅÄµÛµ¤Åã¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
ÇßÅÄµÛµ¤Åã¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¼ùÌÚ¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡ÖÇßÅÄµÛµ¤Åã¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤âÉ¬¸«¡£2¿§¤Î¸÷¤¬Âçºå¤Î³¹¤òÉ½¸½¤·¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤Ï¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
±èÆ»¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¥Ó¥ë¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¸æÆ²¶Ú¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÍä²°¶¶odona¡×¡ÖÂçºå¥¬¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥È¸æÆ²¶Ú¥Ó¥ë¡×¡Ö¸æÆ²¶ÚMTR¥Ó¥ë¡×¡Ö¶äÀôÈ÷¸åÄ®¥Ó¥ë¡×¡ÖOsaka MetroËÜÄ®¥Ó¥ë¡×¡ÖËÜÄ®Æî¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¡×¤Î·×8¥«½ê¤Ç¤â¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¤é¤á¤¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£
¢¡¢£OSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹2025
ÃæÇ·Åç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È
¢¨²áµî¤ÎÍÍ»Ò
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
¿åÅÔÂçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦ÃæÇ·Åç¤¬¥¢¡¼¥È¤Ê¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë
¡ÖOSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¿åÅÔÂçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦ÃæÇ·Åç¤Ë¹¤¬¤ë¿åÊÕ¤ÎÉ÷·Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¸÷¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¸÷¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë´¶Æ°¤Î¸÷¡×¤Ê¤É¡¢4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¡Ö¸÷¤ÎMuseum¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥ë¥·¥§¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î³«ºÅ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£OSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹2025
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âçºå»ÔÌò½ê¼þÊÕ¤«¤éÃæÇ·Åç¸ø±à¤Þ¤Ç
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025/12/14¡ÊÆü¡Ë¡Á25¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨¤¿¤À¤·¡¢Âçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¡¢ÃæÇ·Åç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢12/31¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç
³«ºÅ»þ´Ö¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
ºÇ´ó±Ø¡§Osaka Metro¡¦µþºå¡ÖÍä²°¶¶±Ø¡×¡ÖËÌÉÍ±Ø¡×¡¢µþºå¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¶¶±Ø¡×¡ÖÂç¹¾¶¶±Ø¡×
Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²ÊÉÌÌ¥Õ?¥í¥·?¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ò?¥ó¥¯?
¢¨¥¤¥á¡¼¥·?
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²ÊÉÌÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°
¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ëÂçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²ÊÉÌÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¿§ºÌ¤Èµ§¤ê¤Î¤¤é¤á¤¡¢¿åÌÌ¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¸÷¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¡¢¡ÖÌë¤Î½Ëº×¶õ´Ö¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£Îò»ËÅª¤Ê·úÊª¤È¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¸÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Àä·Ê¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
¢£Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²ÊÉÌÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²ÅìÂ¦ÀµÌÌ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025/12/14¡ÊÆü¡Ë¡Á25¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§17:00¡Á21:00¡¡¢¨12Ê¬Ëè¤ËÌó10Ê¬´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
Âçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥µ¡¼¥È?
¢¨²áµî¤ÎÍÍ»Ò
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
Âçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É
¡ÖOSAKA¸÷¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡×¤Î¸¼´Ø¸ý¤òµ±¤«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÂçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¡×¡£LED¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎ´¶¤¢¤ë3D¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤Ë¡£
12·î14¡ÊÆü¡Ë¤«¤é25¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆÆ°²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£Âçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025/4/9¡Ê¿å¡Ë¡Á12/31¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§17:00¡Á25:00
¸÷¤Î¥Þ¥ë¥·¥§
¢¨¥¤¥á¡¼¥·?
(C)Âçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)Festival of the Lights in Osaka Executive Committee
¸÷¤Î¥Þ¥ë¥·¥§
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ï¶¶±Ø¼þÊÕ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸÷¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡×¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¥°¥ë¥á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¿©¤Ù¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥Õ¡¼¥É¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢£¸÷¤Î¥Þ¥ë¥·¥§
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§16»þ¡Á22»þ
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤Ê¤Ë¤ï¶¶±Ø¼þÊÕ
¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ªÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025 LINE¤Ç¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¡ª
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´Õ¾Þ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡¡
ÇßÅÄ¡¦ÃæÇ·Åç¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿5¤Ä¤Î¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Á´ÌäÀµ²ò¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ë²Ú¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯µ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¢£¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ªÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã2025 LINE¤Ç¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¡ª
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025/11/3¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á12/25¡ÊÌÚ¡Ë