11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö7Ç¯ÌÜÆÍÆþµ­Ç°SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤Î½é¡¹¤·¤¤¥ß¥¹¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¡Ä¡£¡Ú±ÇÁü¡Û°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¸À¤¤´Ö°ã¤¤2019Ç¯10·î¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¿ô¤¨¤Æ7Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤ÏÁíÀª272¿Í¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¡£