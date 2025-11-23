½é¡¹¤·¤¤°²ÅÄ°¦ºÚ¤Î¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¸À¤¤´Ö°ã¤¤¡É¤ËËÜ¿Í¤âÀÖÌÌ¡ª¡ØÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù6Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö7Ç¯ÌÜÆÍÆþµÇ°SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤Î½é¡¹¤·¤¤¥ß¥¹¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¸À¤¤´Ö°ã¤¤
2019Ç¯10·î¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¿ô¤¨¤Æ7Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤ÏÁíÀª272¿Í¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤¿¤Á¤Î¡Öº£¡×¤ò¼èºà¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤â¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢2019Ç¯2·î¤ËÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù½é²ó¤Î±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£µÇ°¤¹¤Ù¤1¿ÍÌÜ¤Î¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤Ï¡¢¡ÈÌîºÚÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È½ïÊýÌ«¤¯¤ó¡ÊÅö»þ10ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÌîºÚ¤Ï²¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì«¤¯¤ó¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¡ÈÉÊÌÜ¡É¤Ç¤¹¤«¡©¡ÈÉÊ¼ï¡É¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÖÅú¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¤¿¤¸¤¿¤¸¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡ÖÉÊ¼ï¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÊÌÜ¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤Ê¤ó¤À¤è¤½¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¤¬¡Ö½é²ó¤«¤éÙæ¤á¤Æ¤ó¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡È¿®¹æµ¡Çî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È²¬ËÜè½¶ê¤¯¤ó¡ÊÅö»þ13ºÐ¡Ë¤ÈÁó¶õ¤¯¤ó¡ÊÅö»þ7ºÐ¡Ë·»Äï¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿²ó¤Î±ÇÁü¤â¡£¤½¤³¤Ç¤Ï°²ÅÄ¤¬¡Öè½¶ê¤¯¤ó¡×¡ÖÁó¶õ¤¯¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥É¤¯¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°²ÅÄ¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¤¯¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë´é¤ò¼ê¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ÆÇú¾Ð¡£ÎÙ¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£