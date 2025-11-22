Photo: ²¬ËÜ¸¼²ð °Ç¤ò¾È¤é¤¹Íê¤â¤·¤¤Ì£Êý¡£ÌëÃæ¤Ëµ¯¤­¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯»þ¤ä¡¢¿¿¤Ã°Å¤ÊÊªÃÖ¤ËÆþ¤ë»þ¤Ê¤É¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤ÇÂ­¸µ¤ò¾È¤é¤¹¤È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡£¤Ç¤â¥é¥¤¥È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Ê¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡© ¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È ¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È 800-LED084 2,430±ß Amazon¤Ç¸«¤ëPR ÊÉ¤Ë¾ïÃó¢ª³°¤¹¤È²ûÃæÅÅÅô¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤Î½¼ÅÅ¼°LED¿Í´¶ÌÀ°Å¥»¥ó