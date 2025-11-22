鶏肉と相性抜群のサツマイモ、キノコを合わせた、秋にぴったりのおかず。マヨネーズと粒マスタードを使ったソースが、まろやかさとほどよい酸味をプラスします。フライパンひとつでつくれる、料理コラムニスト山本ゆりさんの簡単レシピです。※ この記事は『フーディストノートmagazinevol.3』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています食べ応え満点のメインおかず。ソースの味がクセになる！下味をつけてこんがり焼い