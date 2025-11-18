いよいよ巨人の主砲のメジャー挑戦が始まる。阿部巨人かつての盟友・李承菀氏に打撃コーチ緊急打診の深層…来季首脳陣発表後にナゼ？岡本和真（29）が、日本時間20日にポスティングの正式申請を行い、来年1月3日までの45日間、交渉を行うという。代理人のスコット・ボラス氏が13日にGM会議の会場で報道陣に明かしていた。今季は5月に左肘靱帯を損傷して長期離脱したものの、8月に復帰後は主砲として69試合出場で打率.3