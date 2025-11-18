ポーランドのトゥスク首相は17日、ウクライナへの支援物資を運ぶ鉄道路線で爆発があり、線路が破壊されたと明らかにしました。破壊工作との見方を示しています。爆発があったのは、首都ワルシャワとウクライナ国境に近いルブリンを結ぶ線路です。けが人はいませんでした。トゥスク首相は「国家と市民の安全を狙った前例のない破壊工作だ」として、犯人を追及する姿勢を示しています。ロイター通信によりますと、この路線はウクライ