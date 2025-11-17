東根市によりますと、１７日の午後７時４０分ごろ、東根市太田新田でクマ１頭が目撃情報されました。 【写真を見る】近くには住宅や果樹園東根市太田新田でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） 市は、外出する際は周囲の警戒を行うよう注意を呼びかけています。