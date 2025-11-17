WANIMAが、ライブ映像作品集『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』を2026年1月28日にリリースする。 （参考：WANIMA、ツアー『Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-』78本目・Zepp Hanedaで伝えきった愛と情熱） 同作品は、デビュー10周年イヤーの集大成として、WANIMAの魅力を詰め込んだ今までとこれからを楽しめる3枚組の映像作品集となっている。DISC1は『Catch Up TOUR Final 2022-