渋野 日向子の賞金ランキング（11月17日更新）は67位、世界ランキング（11月17日更新）は100位外となっている。 ランキング全15項目の順位は以下の通り 賞金ランキング（11月17日更新）67位$444,426 世界ランキング（11月17日更新）100位外 ドライビングディスタンス（11月17日更新）93位256.700 パーオン率（11月17日更新）119位66.20 サンドセーブ率（11月17日更新）103位39.74 合計バーディー