ダムの水位が下がり姿を現した川底＝10日、イラン・テヘラン近郊/Bahram/AFP/Getty Images（CNN）イランが直面する深刻な水危機に対応するため、「人工降雨」の運用に乗り出した。国営イラン通信（IRNA）が伝えた。イランの気象当局は15日、国内の降水量が長期平均と比べて約89％減少し、過去50年で最も乾燥した秋になったと発表した。IRNAによると、今回の人工降雨作業は北西部のウルミエ湖周辺で、人工降雨装置を搭載した航空機