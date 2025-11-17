ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1 「エピソードオブハーツラビュル」をディズニープラスで独占配信中！第4話『真夜中ハンギング！』の配信スタートに先駆け、あらすじと先行カットが解禁となりました。 『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅力にインスパイ