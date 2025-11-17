Image: Raymond Wong / Gizmodo US Bluetoothスピーカーで多くの人が重視するのは、ポータビリティ性能。軽くてコンパクトで、家の中で外で自由に移動できることを魅力と考える人が多いでしょう。機動性を優先することで、たとえば音量や音質、低音の効きなどにシワよせがいくのはしょうがない。一方、重くても動かせればいいから低音は譲れないという人なら、Brane Xに着目すべき。ポータブ