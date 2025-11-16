¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2025Ç¯11·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë11·î¡ª¡×¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë11·î¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢½©Åß¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤ÆÉðÆ»´Û¤Þ¤Ç1¥ö·îÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢12·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 inÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤â½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤«¤é¤À¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤È¤Ë