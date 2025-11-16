¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢Ä¶¥ß¥Ë¡ßÀÖ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç...µÓÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÇË²õÎÏÈ´·²¡¡¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ã¡×
¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2025Ç¯11·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë11·î¡ª¡×
¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë11·î¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢½©Åß¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤ÆÉðÆ»´Û¤Þ¤Ç1¥ö·îÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢12·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 inÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤â½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤«¤é¤À¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯É÷¼Ù¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤Ä¤ÄÂ¤À¤·¥³¡¼¥Ç¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#»äÉþ¡×¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥Ë¥Ã¥È¤ÈÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£¹õ¤¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤òÍú¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Â¸µ¤Ë¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø¤«¤±¡¢µÓ¤òÁÈ¤ó¤À»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ã¡×¡ÖÈþµÓ²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£