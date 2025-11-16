金丸は10日の広島戦で2回1/3をパーフェクト野球日本代表「侍ジャパン」は16日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」第2戦で韓国代表と対戦する。試合前にスタメンが発表され、「4番・指名打者」に牧秀悟内野手（DeNA）が座った。前日の第1戦で、侍ジャパンは11-4で快勝。これでトップチームの日韓戦はこれで2017年の「アジア プロ野球チャンピオンシップ」から10連勝となった。この日、リードオフマンには村林一