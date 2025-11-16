ファイターズガールのキャプテンを務めた上村優菜さんパ・リーグ6球団のチアチーム、パフォーマンスチームの2026年度の新メンバー募集が続々と開始する今、パ・リーグインサイトでは各球団のパフォーマーとして活躍するメンバーにインタビュー。オーディションを経て、メンバーの一員となった先にはどんな景色が待っているのか。また活動を通して芽生えた想いとは。今回は、日本ハムオフィシャルチアチーム「ファイターズガール