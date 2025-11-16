プロ・アマの垣根越えた「全日本野球サミット」で中学部活動改革について討論中学野球の指導者には、必ず野球の競技経験が必要なのだろうか？プロとアマチュアが共同で野球振興を進めようと、「全日本野球サミット」が15日に東京都内で初開催され、栗山英樹氏（日本ハムCBO＝チーフ・ベースボール・オフィサー）、東京・早実高3年時の2006年夏の甲子園大会で優勝投手となり、早大、日本ハムでも活躍した斎藤佑樹氏らが参加した