テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、新宿ゴールデン街に10月31日にオープンしたばかりの「カレー専門店 B ゴールデン街店」を紹介します。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#245】「カレー専門店 B ゴールデン街店」秋葉原の名店として長年カレー好きに愛された「ベンガル」。昨年惜しまれつつ閉店したも