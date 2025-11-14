近鉄は2025年の大みそかから2026年の元旦にかけて、団体専用列車「楽」を使用した初詣列車を運行します。この企画は2つのコース・合計6通りの乗車区間が設定されており、利用者のニーズに合わせて乗車区間を選ぶことができます。乗車された方には、2026年の干支「午」をモチーフにしたオリジナル缶バッチを記念品としてプレゼント。素晴らしい1年のスタートを特別な列車で迎えてみませんか？2026年の幕開けは特別な列車で……近鉄