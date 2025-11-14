ガソリンの暫定税率の廃止に向けて、11月13日から、政府による補助を段階的に増額する措置が始まりました。今後、価格の値下がりが見込まれる中販売業者の声やドライバーの反応を取材しました。年末で廃止されるガソリンの暫定税率。政府は廃止されるまでの移行措置として、販売業者への補助金を2週間ごとに5円ずつ増額するとしています。石油情報センターによりますと、県内のレギュラーガソリンの平均小売価格