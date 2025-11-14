株式会社エムアップホールディングスの連結子会社である株式会社Creative Plusは、権田酒造株式会社と共同で、今話題のTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』の世界観をイメージした日本酒「金のひろし」「銀のひろし」を販売する。また関連するオリジナルグッズの発売を決定したという。まず、販売が行われるのは、作品とも縁のある埼玉県。2025年11月15日（土）・16日（日）開催「2025彩の国食と農林業ドリームフェスタ」会場にて