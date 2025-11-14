【野原ひろし】「オレのアニメができて、オレの酒もできた」、日本酒「金のひろし」「銀のひろし」発売【オリジナルグッズも販売予定】

株式会社エムアップホールディングスの連結子会社である株式会社Creative Plusは、権田酒造株式会社と共同で、今話題のTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』の世界観をイメージした日本酒「金のひろし」「銀のひろし」を販売する。また関連するオリジナルグッズの発売を決定したという。

まず、販売が行われるのは、作品とも縁のある埼玉県。2025年11月15日（土）・16日（日）開催「2025彩の国食と農林業ドリームフェスタ」会場にて、一部商品の先行販売を実施する。一般販売・EC展開の詳細は、順次公式情報にて発表されるという。

アニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』は、大人気キャラクター漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフアニメ。父・野原ひろし（35）の「昼メシ」に焦点を当て、限られた小遣いと時間の中で、こだわりにこだわり抜く姿を描いた作品。

今回発売される日本酒は、力強い米の旨味と芯の通った辛口が特徴の「金のひろし」と、ライム果汁入りの爽やかな味わいが魅力の「銀のひろし」。720ml/300mlの２サイズで、ギフトセットや酒器も同時展開するという。

〈企画概要〉

・タイトル

『野原ひろし 昼メシの流儀』日本酒

・商品名

金のひろし（日本酒／辛口）

銀のひろし（リキュール／ライム果汁入り日本酒）

※容量：720ml／300ml

・先行発売日

2025年11月15日（土）・16日（日）「2025彩の国食と農林業ドリームフェスタ」会場（権田酒造ブース）

・一般発売日

未定（※決定次第、商品化公式Xや特設サイトにて公開）

・製造

権田酒造株式会社（嘉永年間〔1850年〕創業、埼玉県熊谷市）

・企画、発売

株式会社Creative Plus

・販売場所

各酒販店、物産展などを予定（※随時 コラボ公式Xにて公開）

・販売場所（オンラインショップ）

権田酒造オンラインショップ

商品化公式X【金のひろし銀のひろし〜昼メシの流儀〜】

特設サイト「野原ひろし 昼メシの流儀」の日本酒【金のひろし 銀のひろし】

〈商品概要（日本酒、リキュール）〉

●商品名

「金のひろし」

・商品ストーリー

誰もが知ってる「野原ひろし（35歳）」をイメージした、力強くも表情豊かな味わいが魅力の特別純米酒。ひろしの好物「肉じゃが」や「刺身」といった和食と一緒に嗜むのもオススメだという。

内容量：720ml／300ml

種別：特別純米酒

原材料：米、米麴（すべて国産）

アルコール分：17度

日本酒度：+12

酸度：1.6

アミノ酸度：1.9

※成分は予定数値

※「金のひろし」300mlラベルは5種類を用意

「金のひろし」

●商品名

「銀のひろし」

・商品ストーリー

「金のひろし」の辛口とは異なるスッキリとした飲み心地が特徴。日本酒ベースにライム果汁を加えた和風リキュール「サムライロック」のイメージで、スカッと飲める爽やかな味わいに仕上げたという。

内容量：720ml／300ml

種別：リキュール

原材料：清酒、ライム果汁（すべて国産）

アルコール分：14度

エキス分：4.0％

※成分は予定数値

「銀のひろし」

〈グッズラインナップ〉

※画像はイメージ

※グッズラインナップは順次商品化公式Xや、特設サイトにて公開する

TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』の世界観をより味わっていただくため、アルコールと各種オリジナルグッズは以下のようなセットでも販売を行うという

【セット販売】

〈1〉商品名

「ひろしの豪華飲み比べ」セット

内容物：日本酒／リキュール720ml 2本セット（お酒は化粧箱入り）

レザーボトルタグ 1個

風呂敷 １枚

〈2〉商品名

「特別なグラスで一杯」セット

内容物：日本酒／リキュール300ml 2本セット（お酒は化粧箱入り）

グラス １個

トレーディングアクリルボトルタグ 2個（ランダム）

コルクコースター 1個

〈3〉商品名

「おつまみはマイ箸で」セット

内容物：日本酒／リキュール300ml 2本セット（お酒は化粧箱入り）

箸・箸置きセット 1個

〈4〉商品名

「まだ水曜日のほろ酔い（金のひろし または 銀のひろし）」セット

内容物：日本酒（またはリキュール）300ml１本

トレーディングアクリルボトルタグ 1個（ランダム）

【単品販売】

・グラス

・風呂敷

・箸・箸置きセット

・トレーディングアクリルボトルタグ

グッズラインナップ 画像はイメージ

■先行販売商品について

2025年11月15日（土）・16日（日）「2025彩の国食と農林業ドリームフェスタ」では、上記、販売ラインナップの〈4番〉、「金のひろし（300ml）」または、「銀のひろし(300ml)」と、トレーディングアクリルボトルタグ（ランダム１個）のセットを先行販売する。

2025年11月15日（土）・16日（日）「2025彩の国食と農林業ドリームフェスタ」にて先行販売

■『野原ひろし 昼メシの流儀』とは

単行本の累計発行部数（紙／電子）は80万部超え、さらに「まんがクレヨンしんちゃん.com」での2025年の累計PV数（10月中旬まで）は735万PVを超えを記録。アニメは、TVerのアニメランキングで1位を獲得、ニコニコ動画配信で第一話が120万再生を突破。YouTube配信のOP映像が765万回再生を超えている、今話題のアニメだという。

【作品情報】

毎週金曜日 BS朝日にて、よる11時〜OA。各動画配信サービスにて順次配信