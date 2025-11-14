耳が聞こえない、聞こえにくいアスリートたちが熱戦を繰り広げる。会場で精いっぱいのエールを送るとともに、聴覚障害者への理解を深める機会にしたい。聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」が１５日に開幕する。２１競技に世界８０か国・地域から約３０００人の選手が参加する予定だ。デフリンピックは第１回が１９２４年にパリで開かれ、歴史はパラリンピックよりも古い。パラリンピックは車いすや義