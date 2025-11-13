徳島市の高齢者福祉施設で11月13日、一風変わった誕生日会が開かれました。100歳と102歳の2人のおばあちゃんに、若い頃に着られなかったウエディングドレスを着てもらい、祝うというものです。果たして、おばあちゃんに喜んでもらえたのでしょうか？誕生日会の主役、池田孟子さん。関東大震災のあった、1923年10月20日生まれ。先日、102歳になりました。もう一人が、三浦稚子さん。11月13日、めでたく100歳を迎えました。イギリス