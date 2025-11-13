「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日に発表され、楽天の辰己涼介外野手（２８）が５年連続５度目の選出となった。守備の栄誉である賞を受けて喜びの言葉とともに、今月末に行われる表彰式でのパフォーマンス予告を行った。報道陣を前にしばしの沈黙で考え込むと、言葉を発した。「あれを超えるしかない。もう出し切った感はあったんですけど、今年もありがたく賞をいただいたので、期待に応えられるように頑