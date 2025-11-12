1969年1月に放送開始し、1分間という制限時間に12問に答えるというスタイルはそのままに、時代ごとにさまざまなクイズ方式を導入するなど少しずつ形を変え、クイズ番組としての歴史を積み上げてきた『タイムショック』。そんな伝説のクイズ番組が、2022年9月の放送以来、約3年ぶりに復活。パワーアップした『ザ・タイムショック Z』として、12月3日（水）に放送されることが決定した。MCを務めるのは、今年で25年目となる中山秀征