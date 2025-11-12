伝説のクイズ番組『ザ・タイムショック』復活！特別MCにホラン千秋、18名の挑戦者も一斉解禁

1969年1月に放送開始し、1分間という制限時間に12問に答えるというスタイルはそのままに、時代ごとにさまざまなクイズ方式を導入するなど少しずつ形を変え、クイズ番組としての歴史を積み上げてきた『タイムショック』。

そんな伝説のクイズ番組が、2022年9月の放送以来、約3年ぶりに復活。

パワーアップした『ザ・タイムショック Z』として、12月3日（水）に放送されることが決定した。

MCを務めるのは、今年で25年目となる中山秀征。そして今回、特別MCにホラン千秋が就任。

中山＆ホランの新たなタッグで、クイズ猛者たちによって繰り広げられる熱きバトルの模様を届ける。

◆総勢18名の挑戦者が激熱バトル！

3年の時を経て進化した『ザ・タイムショック Z』のテーマは「雑学クイズ」。

従来の知識クイズとは異なり、知らなくても考えればわかる＆ヒントから推測できる幅広い雑学クイズを「2択」や「穴埋め」などさまざまなスタイルで出題していく。

知識量ではなく、頭の回転や柔軟性が鍵となる今回。しかも、そこには『ザ・タイムショック』ならではの時間制限というハードルがあり、限られた時間のなかでいかに冷静沈着に臨めるかが重要に。

クイズ挑戦者たちは他にはないハラハラドキドキのなかでクイズに挑まなくてはいけないゆえに、想像を超えるまさかの展開やドラマの数々を生み出すことに。

そんな緊迫の戦いに挑むのは、アンミカ、石黒賢、岩田明子、浮所飛貴（ACEes）、えなりかずき、岡部大（ハナコ）、佐々木久美、塩見きら、鶴崎修功、那須雄登（ACEes）、肉乃小路ニクヨ、野口聡一、ふくらP、松井ケムリ（令和ロマン）、三浦奈保子、宮崎美子、森香澄、森本晋太郎（トンツカタン）という総勢18名。

世代もジャンルも異なる挑戦者たちが一堂に会し、かつてないほどの白熱の戦いを繰り広げていく。

3年ぶりに『ザ・タイムショック』に帰ってきた中山は、

「特別MCにホランちゃんが就任したり、多くの新メンバーが参加したり、そしてクイズの内容も大きく変わって、私自身も非常に新鮮な気持ちで臨むことができたと同時に、やっぱり『タイムショック』ならではの熱いものがこみあげてきて、あらためてすごいクイズ番組だなと感じました」

と思いを語ると同時に、「クイズの女王・宮崎美子さんに対し、新たな刺客としてQuizKnockのふくらPと鶴崎くんが登場して熾烈な戦いが繰り広げられます。さらに、若い世代の人たちの活躍も凄まじく、まさかの事態が起きるなど非常におもしろい展開になっています」とみどころを明かした。

一方、初めてMCを担うホランは、

「12年前にゲストとして『タイムショック』にお邪魔したことがありますが、そのときはまさかこの舞台で秀さんの横に立たせてもらえるなんて思ってもいなかったので、とても感慨深かったです」

と喜びを口にしつつ、「超絶ファインプレーあり、どんでん返しありの、大盛り上がりです。クイズ以外の場面ではACEesに新メンバーが加入したり（!?）、本当にドキドキワクワクするような3時間半になっていると思います」と興奮気味に語る。

はたして今回、どんな熱き戦いをみせてくれるのか？

そこに待ち受けるドラマとは？

◆中山秀征（MC）コメント（全文）

今回は特別MCにホランちゃんが就任したり、多くの新メンバーが参加したり、そしてクイズの内容も大きく変わって、私自身も非常に新鮮な気持ちで臨むことができたと同時に、やっぱり『タイムショック』ならではの熱いものがこみあげてきて、あらためてすごいクイズ番組だなと感じました。

ホランちゃんはやっぱり（MCが）上手いね！ どんな場面でもすべてに対応する姿はさすがですし、一緒にMCをやらせていただいて、こっちが勉強をさせてもらいました。ただ、ホランちゃんの“圧”で冒頭から心が折れている人もいましたけど（笑）。

今回は『タイムショック』で何度も優勝されているクイズの女王・宮崎美子さんに対し、新たな刺客としてQuizKnockのふくらPと鶴崎くんが登場して熾烈な戦いが繰り広げられます。さらに、若い世代の人たちの活躍も凄まじく、まさかの事態が起きるなど非常におもしろい展開になっています。また新しい扉を開けた『タイムショック』を皆さんに楽しんでご覧いただけるんじゃないかなと思います。

◆ホラン千秋（特別MC）コメント（全文）

12年前にゲストとして『タイムショック』にお邪魔したことがありますが、そのときはまさかこの舞台で秀さんの横に立たせてもらえるなんて想像してもいなかったので、とても感慨深かったです。また、秀さんは私の芸能界の兄貴だと思っているので、ご一緒できることが本当に楽しみでした。

小さい頃から『タイムショック』を観ていたファンが、時を経て挑戦者としてこの番組に参加するのを見て、あらためて番組の歴史を感じました。皆さんの表情がキラキラしていて子供のようで。でもひとたびクイズが始まると真剣な眼差しになる。『タイムショック』は芸能界の夢の国みたいでした。私も気合が入って、だいぶ皆さんに圧をかけてしまってゲストの心がズタボロにならないか心配だったんですけど（笑）、本当に楽しかったです。

今回の『タイムショック』では超絶ファインプレーあり、どんでん返しありの、大盛り上がりです。クイズ以外の場面ではACEesに新メンバーが加入したり（!?）、本当にドキドキワクワクするような3時間半になっていると思います。雑学がテーマになっていて、観てくださる皆さんもテレビの前で参加できる回になっているので、ぜひ一緒に楽しんでいただけたらと思います！