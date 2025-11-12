ポストに上がる山根涼羽と、見守る渡辺未詩選手 KLP48の山根涼羽がこのほど、都内の東京女子プロレスの道場で公開パフォーマンス練習に臨んだ。11月15日・マレーシアで行われる東京女子プロレス『GOOD LIFE presents LOVE & PEACE』でのライブパフォーマンスに向けて、現地で活動するKLP48から山根涼羽が道場に訪れ、アップアップガールズ（プロレス）からレクチャーを受けた。