10日夕方、長野市の東北中学校で剣道場内の壁などを焼く火事がありました。14歳未満の少年が警察から事情を聴かれていて「火をつけた」と話しているということです。10日午後5時20分ごろ、長野市大町の東北中学校で「体育館1階の剣道場から火が出ている」と教頭から消防に通報がありました。火は教職員などが消し止めましたが、剣道場内の壁およそ0.5平方メートルと段ボールに入った体育道具などを焼きました。当時、