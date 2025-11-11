¡Ö²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×·Ù»¡¤¬14ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯Ç¯¤Ë»ö¾ðÄ°¤¯¡¡£²·ï¤Î²Ð»ö¤¬Â³¤¤¤¿Ä¹Ìî»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¡¡¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¸«¤Ä¤«¤ë¡ÚÄ¹Ìî»Ô¡Û
10ÆüÍ¼Êý¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎÅìËÌÃæ³Ø¹»¤Ç·õÆ»¾ìÆâ¤ÎÊÉ¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£14ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯Ç¯¤¬·Ù»¡¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ö²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
10Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ä¹Ìî»ÔÂçÄ®¤ÎÅìËÌÃæ³Ø¹»¤Ç¡ÖÂÎ°é´Û1³¬¤Î·õÆ»¾ì¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µÆ¬¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¶µ¿¦°÷¤Ê¤É¤¬¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·õÆ»¾ìÆâ¤ÎÊÉ¤ª¤è¤½0.5Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÈÃÊ¥Üー¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂÎ°éÆ»¶ñ¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î²Ð»ö¤Ç14ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯Ç¯¤¬·Ù»¡¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·õÆ»¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ïº£·î6Æü¤Ë¤âÂÎ°é´Û¤ÎÁÒ¸Ë¤ÇÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿°Ø»Ò2µÓ¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤ä½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌÃæ³Ø¹»¤Ï11ÆüÄ«¡¢Á´¹»½¸²ñ¤ò³«¤¤¤ÆÀ¸ÅÌ¤Ë¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï¶µ¿¦°÷¤ä¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë ÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£