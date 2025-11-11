今年9月、川西町のコインランドリーの駐車場で女性から現金500円を奪って逃走した69歳の男の初公判がきょう開かれました。男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。 【写真を見る】「携帯よこせ」「無理！」強盗時のやり取りも判明川西町コインランドリー500円強盗の初公判で明かされた事実とは（山形・川西町） 強盗と銃刀法違反の罪に問われているのは、川西町時田の無職の男（69）です。 起訴状など