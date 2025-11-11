県内の2025年9月の有効求人倍率は1.19倍で、2024年の同じ月を0.05ポイント上回りました。徳島労働局によりますと、県内の2025年9月の有効求人数は1万5330人と、前年の同じ月と比べて1.7％増えました。これに対し、2025年9月の有効求職者数は1万3139人と、前年の同じ月と比べ2.1％減りました。この結果、仕事を求める人1人に対する働き口の数、有効求人倍率は1.19倍となり、前年の同じ月を0.05ポイント上回りました。このうち新規求