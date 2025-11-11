MLBポストシーズン開催期間で分析関大は11日、宮本勝浩名誉教授が試算した2025年ポストシーズン後のドジャース日本人3選手（大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手）の経済効果は、約1328億6966万円になると発表。宮本教授は「驚嘆に値するものである」とコメントした。今回の分析は、ポストシーズンが開催された期間によるもので、わずか1か月で大谷、山本、佐々木の3人が約1328億6966万円の経済効果を生み出したことに