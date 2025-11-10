マイナー76登板で防御率5.61＆WHIP1.64表舞台に経つことなく、2年が過ぎ去った。韓国プロ野球（KBO）でセーブ王を獲得し、代表でも活躍していたコ・ウソク投手は11月6日（日本時間7日）にタイガース傘下3AからFAとなった。2年契約でメジャーに移籍したものの、一度も登板することなく“終了”。厳しい現実と直面している。コ・ウソクは2022年にKBOで42セーブを挙げてタイトル獲得。韓国通算139セーブを誇り、2023年オフにポス