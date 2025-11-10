10月13日から放送中の連続ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』。主演の草なぎ剛さんは、遺品整理人の仕事をしながら小学1年生の息子を育てるシングルファーザー、鳥飼樹を演じます。遺品整理人という「死」を意識する仕事を演じるなかで感じた素直な思いをインタビュー。本作の魅力や、タイトルに込められた意味などについても、詳しく聞きました。死は特別なことではなくて、だれにでも必ず訪れる「3部作で主