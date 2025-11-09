私はユミコ（60代後半）。夫は70代後半です。私の隣家は幼なじみの祖父の家がありました。それが畑になり、今は畑も手放して建て売り住宅が5軒建ちました。その5家族の雰囲気が、かなり悪いのではと感じるのです。ご近所付き合いなんてしていないようだし、挨拶もしません。特に……目立っているのがジュンさんご家族。年配の人たちにも意見をしたりするようです。そのため、警戒していたのですが、その家のご主人がわが家に突然来