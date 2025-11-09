[11.9 J1第36節](パナスタ)※15:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 22 一森純DF 2 福岡将太DF 3 半田陸DF 4 黒川圭介DF 20 中谷進之介MF 8 食野亮太郎MF 13 安部柊斗MF 17 山下諒也MF 27 美藤倫MF 51 満田誠FW 11 イッサム・ジェバリ控えGK 1 東口順昭DF 15 岸本武流DF 67 佐々木翔悟MF 10 倉田秋MF 16 鈴木徳真MF 44 奥抜侃志FW 7 宇佐美貴史FW 23 デニス・ヒュメットFW 42 南野遥海監督ダニエル・ポヤ