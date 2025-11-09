G大阪vs神戸 スタメン発表
[11.9 J1第36節](パナスタ)
※15:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 8 食野亮太郎
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 51 満田誠
FW 11 イッサム・ジェバリ
控え
GK 1 東口順昭
DF 15 岸本武流
DF 67 佐々木翔悟
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 44 奥抜侃志
FW 7 宇佐美貴史
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 2 飯野七聖
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 15 本多勇喜
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 23 広瀬陸斗
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 24 酒井高徳
DF 31 岩波拓也
DF 41 永戸勝也
MF 13 佐々木大樹
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
※15:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 8 食野亮太郎
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 51 満田誠
FW 11 イッサム・ジェバリ
控え
GK 1 東口順昭
DF 15 岸本武流
DF 67 佐々木翔悟
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
FW 7 宇佐美貴史
FW 23 デニス・ヒュメット
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 2 飯野七聖
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 15 本多勇喜
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 23 広瀬陸斗
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 24 酒井高徳
DF 31 岩波拓也
DF 41 永戸勝也
MF 13 佐々木大樹
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行