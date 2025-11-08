モデルプレス＝2025/11/08】3歳からピアノを続け、中高は吹奏楽部で音楽に親しんだバルセロナグループの福岡中洲・桃李（とうり）の白雪つき。高校時代のコンビニバイトで接客の楽しさに目覚め、結婚式場では配膳から進行まで任されるほどの成長を見せた。キャバ嬢として働く現在は中州の激戦区で「自分で経営をしたい」という夢に向かって挑戦を続ける彼女の、接客への情熱と経営者を目指す野心に迫った。【写真】コンビニバイ