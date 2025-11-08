若者たちが犯罪の被害に遭うのを防ごうと、ラジオDJの大窪シゲキさんが広島県警とタッグを組みました。県警の広報大使に任命されたのはラジオDJの大窪シゲキさんです。大窪さんは、県内の中高生を応援するラジオ番組のパーソナリティを18年間務めていて、若者目線で防犯について発信します。■県警広報大使に就任 大窪シゲキさん「もっと身近に感じられるように（県警と若者との）接着剤・パイプ役となれるように」高校生が