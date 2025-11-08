イタリア代表の新ユニホームが注目を集めている。2026年の北中米ワールドカップへ向け、アディダス社から22か国の代表チームの新ユニホームを発表された。そのなかでイタリアは伝統の青をベースに月桂樹の葉の柄を採用。2006年のワールドカップ優勝から20周年を記念して取り入れられたゴールドのディテールが特徴的なデザインとなっている。 この新ユニが公開されると、SNS上では「圧倒的にかっこいい」「史上最高」