「圧倒的にかっこいい」「90年代を思わせる」イタリア代表の新ユニホームが大好評！ デザインは月桂樹の葉柄「同じ青なのに日本は…」
イタリア代表の新ユニホームが注目を集めている。
2026年の北中米ワールドカップへ向け、アディダス社から22か国の代表チームの新ユニホームを発表された。
そのなかでイタリアは伝統の青をベースに月桂樹の葉の柄を採用。2006年のワールドカップ優勝から20周年を記念して取り入れられたゴールドのディテールが特徴的なデザインとなっている。
この新ユニが公開されると、SNS上では「圧倒的にかっこいい」「史上最高」「同じ青なのに日本は…」「さすがのセンス」「90年代を思わせるユニ」「日本代表ユニがコレに準じたデザインなら良かったのに…」といった声が上がっている。
2018年のロシア大会、2022年のカタール大会と、直近のワールドカップ２大会連続で出場を逃しているイタリア。今回の北中米大会で３大会ぶりの出場なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】大注目のイタリア代表新ユニも！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
