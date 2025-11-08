浮気癖がある旦那さんをもつと、なにかと苦労しますよね。すぐに離婚したくても、子どものことや将来のことを考えて、踏みとどまってしまう人も多いようです。今回は、浮気癖が直らない夫と離婚ができないでいる妻の話をご紹介いたします。今後の生活を考えると不安「夫の浮気癖がなかなか直らず、離婚を考えていた矢先に妊娠が判明しました。子どもが産まれたら浮気もしなくなるだろうと思っていましたが、その考えは甘かったです